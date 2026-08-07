У Харкові сталася ДТП з міським автобусом, понад 10 постраждалих
Вранці 7 серпня у Харкові сталася ДТП за участі міської маршрутки й двох авто в районі ХТЗ. Постраждали понад 10 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків" та пресслужбу поліції Харківської області.
Попередньо, водій Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофора на перехресті, в'їхав в автобус у вхідні двері. У цей час автобус рухався на "зелений".
Учасників ДТП три - автобус, Toyota і Ford, який був поруч.
Директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта розповів, що 11 людей звернулися по допомогу медиків після ДТП з міським автобусом на ХТЗ.
За його словами, троє з них мали гостру реакцію на стрес, зокрема водій автобуса, якого госпіталізували.
Фото з місця ДТП у Харкові ("Суспільне")
Вік травмованих - від 24 до 73 років. Вони зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема одна з жінок має перелом.
До лікарень міста після аварії доправили дев'ятьох людей. Чотирьох людей після огляду відпустили додому для амбулаторного лікування, ще п'ятеро - залишаються в медзакладі. Пацієнти мають травми середньої тяжкості.
Що кажуть у поліції
За даними поліції, попередньо встановлено, що 28-річний водій автомобіля Toyota виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де зіткнувся з автобусом Karsan під керуванням 73-річного водія, який рухався проспектом Альошина на дозволений сигнал світлофора.
Після зіткнення автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем Ford під керуванням 53-річного чоловіка.
Правоохоронці планують вносити дані про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Фото з місця ДТП у Харкові (facebook.com/police.kharkov)
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