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Фургон врізався в мікроавтобуси на Одещині: є загиблі й постраждалі

18:57 09.08.2026 Нд
1 хв
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aimg Валерія Абабіна
Фургон врізався в мікроавтобуси на Одещині: є загиблі й постраждалі Фото: Смертельна ДТП на автодорозі сполученням Одеса – Миколаїв (od.npu.gov.ua)
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На автодорозі Одеса-Миколаїв уночі 9 серпня сталася смертельна ДТП. Вантажний фургон виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з двома мікроавтобусами - загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Як сталася аварія

За попередніми даними слідства, 56-річний водій вантажного фургона рухався в напрямку Миколаєва, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Там він зіткнувся з двома мікроавтобусами, які рухалися назустріч.

Скільки людей загинуло

Унаслідок аварії загинули водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів - 34-річний чоловік і 73-річна жінка. Ще семеро пасажирів дістали різні тілесні ушкодження, їх доставили до медичного закладу.

Фото: Смертельна ДТП на автодорозі сполученням Одеса – Миколаїв ((od.npu.gov.ua)

Поліцейські встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правоохоронці вкотре закликали водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху, бути уважними за кермом та обирати безпечну швидкість.

Нагадаємо, смертельні ДТП на дорогах України стали приводом для системних змін у сфері безпеки руху.

Нещодавно президент Володимир Зеленський відреагував на петицію батька хлопчика, який загинув у ДТП у Києві, і доручив РНБО та Кабміну опрацювати посилення відповідальності для порушників.

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