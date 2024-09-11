В Угорщині опозиційна партія майже зрівнялася в рейтингу з партією Орбана

Як повідомлялося раніше, нещодавно Орбан заявив, що його так звана "миротворча місія" щодо російсько-української війни триває. У вересні можлива її "ефектна" поява.

Місія Орбана

На початку липня Орбан здійснив візит до Києва, де "запропонував" президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь і погодитись на "мирні переговори" з РФ. Після цього Орбан відправився до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Також він провів зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

При цьому Орбан, перебуваючи в Росії, дозволяв собі висловлюватись нібито від імені ЄС, за що був розкритикований колегами по блоку. Угорщина зіштовхнулася в ЄС із певним бойкотом.

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