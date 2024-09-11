В Венгрии оппозиционная партия почти сравнялась в рейтинге с партией Орбана

Как сообщалось ранее, недавно Орбан заявил, что его так называемая "миротворческая миссия" по поводу российско-украинской войны продолжается . В сентябре возможно ее "эффектное" появление.

Миссия Орбана

В начале июля Орбан совершил визит в Киев, где "предложил" президенту Владимиру Зеленскому прекратить огонь и согласиться на "мирные переговоры" с РФ. После этого Орбан отправился в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Также он провел встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

При этом Орбан, находясь в России, позволял себе выражаться якобы от имени ЕС, за что был подвергнут критике коллегами по блоку. Венгрия столкнулась в ЕС с определенным бойкотом.

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