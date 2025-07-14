В Угорщині категорично відкинули можливість фінансування зброї США для України

Зброя США для України

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський підтвердив готовність придбати зброю у США. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони Patriot і ракети до них.

Американський президент Дональд Трамп відкладав рішення, але нещодавно ситуація почала зрушувати з місця.

Так, напередодні Трамп повідомив, що США відправлять Україні Patriot, але платити за них буде ЄС.

Крім того, вже 14 липня очікується важливе оголошення США щодо озброєнь для України. За даними Axios, Трамп представить "агресивний" план військової підтримки, до якого можуть увійти ракети з дальністю.

У Німеччині заявили, що бачать "дуже позитивні сигнали" від США щодо продажу систем ППО для України.

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