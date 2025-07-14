В Венгрии категорически откинули возможность финансирования оружия США для Украины

Оружие США для Украины

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подтвердил готовность приобрести оружие у США. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot и ракетах к ним.

Американский президент Дональд Трамп откладывал решение, но недавно ситуация начала сдвигаться с места.

Так, накануне Трамп сообщил, что США отправят Украине Patriot, но платить за них будет ЕС.

Кроме того, уже 14 июля ожидается важное объявление США относительно вооружений для Украины. По данным Axios, Трамп представит "агрессивный" план военной поддержки, в который могут войти ракеты с дальностью.

В Германии заявили, что видят "очень позитивные сигналы" от США о продаже систем ПВО для Украины.

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