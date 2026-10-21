В Угорщині 11 мерів зобов'язалися допомогти Україні в підготовці до зими
В Угорщині мери семи міст та чотирьох районів Будапешта, які є побратимами українських міст, оприлюднили відкритого листа із закликом допомогти Україні перед важкою зимою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на осиланням на лист, опублікований на сайті міської ради Будапешта.
Відкритий лист підписали мери міст Сегед, Секешфегервар, Ерд, Геделле, Годмезевашаргей, Сомбатгей, Будайорш, а також чотирьох районів Будапешта.
Зазначається, що мери підготували цей лист напередодні 70-ї річниці Угорської революції та визвольної боротьби 1956 року.
Вони підкреслили, що те, чим для угорців була революція, сьогодні для українців є оборонною війною проти російської агресії.
"Ми рішуче засуджуємо повномасштабну війну, розв’язану політичним керівництвом Росії проти України, яка триває вже понад чотири з половиною роки. Не може бути такої історичної образи, політичного інтересу чи прагнення великої держави до панування, які могли б виправдати військове вторгнення до незалежної країни", - йдеться у листі.
Угорські мери наголосили, що бути містами-побратимами - це не лише урочисті угоди, взаємні візити та спільні заходи, а готовність допомогти одне одному в біді. Зокрема - напередодні важкої зими, яка може чекати на Україну.
"Тому ми, підписанти цієї заяви, зобов’язуємося в міру наших можливостей використовувати всі наявні засоби, щоб допомагати відповідним українським населеним пунктам, приділяючи особливу увагу підготовці до наближення зими та найнагальнішим гуманітарним потребам населення", - заявляють мери.
Вони також закликали всі угорські органи місцевого самоврядування, які підтримують побратимські відносини з українськими населеними пунктами або мають намір їх встановити, приєднатися до цієї спільної ініціативи.
"Закликаємо їх зв’язатися зі своїми українськими партнерами, оцінити їхні потреби та мобілізувати мешканців своїх населених пунктів, громади, установи, громадські організації й підприємства для надання допомоги", - йдеться у листі.
Перша зустріч Зеленського і Мадяра
Нагадаємо, 16 жовтня відбулася перша офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Петера Мадяра.
Перемовини пройшли тет-а-тет - до них не долучилася жодна з делегацій.
У центрі уваги Зеленського та Мадяра було питання вступу України до ЄС та закриття 4 та 5 кластерів до кінця 2026 року.
Також детально обговорювалися двосторонні відносини та права національних меншин.
Окрім того, Мадяр публічно подякував за рішення Верховної Ради України, яким офіційно визнано, що "1944 і 1946 року під час депортації та примусових робіт проти закарпатських угорців було вчинено злочини".
Також Мадяр заявив, що влада Угорщина готова дозволити та забезпечити транзит українського зерна своєю територією.