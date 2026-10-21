В Венгрии 11 мэров обязались помочь Украине в подготовке к зиме

В Венгрии мэры семи городов и четырех районов Будапешта, которые являются собратьями украинских городов, обнародовали открытое письмо с призывом помочь Украине перед тяжелой зимой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ссылку на письмо , опубликованное на сайте городского совета Будапешта.

Открытое письмо подписали мэры городов Сегед, Секешфегервар, Эрд, Геделле, Годмезевашаргей, Сомбатгей, Будайорш, а также четырех районов Будапешта.

Отмечается, что мэры подготовили это письмо в канун 70-летия Венгерской революции и освободительной борьбы 1956 года.

Они подчеркнули, что то, чем для венгров была революция, сегодня для украинцев является войной против российской агрессии.

"Мы решительно осуждаем полномасштабную войну, развязанную политическим руководством России против Украины, которая длится уже более четырех с половиной лет. Не может быть такого исторического образа, политического интереса или стремления великого государства к господству, которые могли бы оправдать военное вторжение в независимую страну", - говорится в письме.

Венгерские мэры подчеркнули, что быть городами-побратимами - это не только торжественные соглашения, взаимные визиты и совместные мероприятия, а готовность помочь друг другу в беде. В частности - накануне тяжелой зимы, которая может ждать Украины.

"Поэтому мы, подписавшие это заявление, обязуемся по мере наших возможностей использовать все имеющиеся средства, чтобы помогать соответствующим украинским населенным пунктам, уделяя особое внимание подготовке к приближению зимы и насущным гуманитарным потребностям населения", - заявляют мэры.

Они также призвали все венгерские органы местного самоуправления, которые поддерживают побратимские отношения с украинскими населенными пунктами или намерены установить их, присоединиться к этой совместной инициативе.

"Призываем их связаться со своими украинскими партнерами, оценить их потребности и мобилизовать жителей своих населенных пунктов, сообщества, учреждения, общественные организации и предприятия для оказания помощи", - говорится в письме.