Зеленський уперше зустрівся з прем’єром Угорщини Мадяром

Президент України Володимир Зеленський в ці хвилини проводить зустріч з прем'єром Угорщини Петером Мадяром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента Радіо Свобода.

Це вперше Зеленський зустрічається з Мадяром після його обрання на пост прем'єра.

Згідно з інформацією від джерела в українській делегації, на яке посилається видання, переговори проходять тет-а-тет. В них не беруть участь делегації.

Однією з тем переговорів, як пише видання, є вступ України до ЄС та закриття 4 та 5 кластерів до кінця року.

Оновлено. Мадяр опублікував допис в Фейсбуці з фотографією з зустрічі з Зеленським.

Фото: Зеленський зустрівся з Мадяром (.facebook.com/peter.magyar)

Сторони обговорили двосторонні відносини та права національних меншин.

Політик привітав політичну угоду щодо зміцнення прав угорців на Закарпатті, ухвалення закону про освіту та початок його виконання.

Також Мадяр висловив подяку за рішення українського парламенту, яким офіційно визнано, що "1944 і 1946 року під час депортації та примусових робіт проти закарпатських угорців було вчинено злочини".



Під час зустрічі сторони домовилися продовжити консультації на рівні міністрів. Мадяр висловив солідарність з Україною через триваючу російську агресію та заявив про готовність сприяти дипломатичному врегулюванню.

Оновлено о 15:10. Зеленський прокоментував зутріч і опублікував відео з неї.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/21398

"Говорили тет-а-тет про важливі питання нашого двостороннього порядку денного та рух України до вступу у Євросоюз. Подякував пану Прем’єр-міністру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів. Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два", - заявив Зеленський.

Напередодні переговори з Зеленським анонсував сам Мадяр. Він сказав, що переговори будуть закритими.