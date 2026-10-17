Мадяр оголосив своє рішення щодо транзиту українського зерна через Угорщину
Влада Угорщина готова дозволити та забезпечити транзит українського зерна своєю територією.
Про це заявив угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.
За словами Мадяра, президент України Володимир Зеленський під час пленарного засідання саміту ЄС звернувся до Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини з конкретним проханням. Він закликав дозволити транспортувати зерно через їхню територію.
Очільник угорського уряду розповів журналістам, що не бачить перешкод для реалізації цього запиту.
На тлі останніх подій Мадяр нагадав, що кілька років тому існувала добре налагоджена процедура, яка згодом припинила діяти.
Він також розповів, що Володимир Зеленський під час їхньої зустрічі віч-на-віч також заявив, що було б великою допомогою, якби кукурудзу можна було б транспортувати до Західної Європи залізницею під пломбами.
"Я сказав, що якщо це лише транзит через територію країни, то, звісно, перешкод для цього немає", - наголосив Мадяр.
Перша зустріч Зеленського і Мадяра
16 жовтня 2026 року відбулася перша офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського та глави угорського уряду Петера Мадяра.
Як вдалося дізнатися журналістам, перемовини пройшли тет-а-тет - до них не долучилася жодна з делегацій.
У центрі уваги Зеленського та Мадяра було питання вступу України до ЄС та закриття 4 та 5 кластерів до кінця 2026 року.
Також детально обговорювалися двосторонні відносини та права національних меншин.
Окрім того, Мадяр публічно подякував за рішення Верховної Ради України, яким офіційно визнано, що "1944 і 1946 року під час депортації та примусових робіт проти закарпатських угорців було вчинено злочини".