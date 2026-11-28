Національна генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини вже видалила заборону зі своєї системи. Повідомлення про це опублікували 18 листопада.

У документі зазначено, що трирічну заборону на в'їзд і проживання для громадянина України скасували, а відповідне попередження прибрали з міграційного реєстру.

Журналісти звернулися по пояснення до кількох міністерств, відповідь надало МВС Угорщини. Там пояснили, що запропонувати таку заборону, а також ініціювати її скасування може Управління захисту конституції. Останнє можливе, якщо загрози національній безпеці більше немає.

Для цього потрібен висновок Інформаційного управління. Якщо обставини суттєво змінилися, міграційна служба може скасувати заборону або скоротити її строк.

Видання звертає увагу, що рішення ухвалили ще до зустрічі прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті.

Бровді - найвищий за званням військовий угорського походження у складі ЗСУ. Російський суд заочно засудив його до довічного ув'язнення.

Заборону в серпні 2025 року оголосив тодішній глава МЗС Угорщини Петер Сіярто після атак на нафтопровід "Дружба". Тоді він заявив, що командиру підрозділу, відповідального за удари, заборонять в'їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони.

Бровді відреагував різко і порадив Сіярто засунути ці санкції куди подалі. Він також звинуватив міністра в тому, що той захищає власні інтереси, а не суверенітет Угорщини, а угорські посадовці отримують вигоду з дешевої підсанкційної сировини.