Про це заявила глава угорського МЗС Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За словами очільниці угорської дипломатії, приєднання її країни до цієї коаліції відбувається з метою "безпечного повернення українських дітей, викрадених під час війни, та возз'єднанню сімей".

Чому Будапешт ухвалив це рішення саме зараз - Аніта Орбан поки не пояснила.

Примітно, що це сталося після зустрічі українського лідера Володимира Зеленського та глави угорського уряду Петера Мадяра на Закарпатті, що відбулася 24 листопада.

Що важливо розуміти, це був перший офіційний візит Мадяра до України на посаді прем'єр-міністра Угорщини.

"Візит, який обовʼязково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі", - повідомив Зеленський на тлі зустрічі з угорським лідером.

До речі, 12 листопада Європейський парламент підтримав резолюцію, якою фактично закликав визнати геноцидом дії Росії щодо українських дітей. Це сталося під час пленарного засідання в Брюсселі.

У документі йдеться, що повернення дітей не може бути предметом політичного торгу під час мирних переговорів.