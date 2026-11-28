Национальная генеральная дирекция полиции по делам иностранцев Венгрии уже удалила запрет из своей системы. Сообщения об этом опубликовали 18 ноября.

В документе указано, что трехлетний запрет на въезд и проживание для гражданина Украины был отменен, а соответствующее предупреждение убран из миграционного реестра.

Журналисты обратились за разъяснениями к нескольким министерствам, ответ предоставило МВД Венгрии. Там пояснили, что предложить такой запрет, а также инициировать его отмену может Управление по защите конституции. Последнее возможно, если угрозы безопасности больше нет.

Для этого требуется заключение Информационного управления. Если обстоятельства существенно изменились, миграционная служба может отменить запрет или сократить его срок.

Издание обращает внимание, что решение было принято еще до встречи премьер-министра Венгрии Петера Мадяра с президентом Украины Владимиром Зеленским в Закарпатье.

Бровди - самый высокий по званию военный венгерского происхождения в составе ВСУ. Российский суд заочно приговорил его к пожизненному заключению.

Запрет в августе 2025 года объявил тогдашний глава МИД Венгрии Петер Сиярто после атак на нефтепровод "Дружба". Тогда он заявил, что командиру подразделения, ответственного за удары, запретят въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону.

Бровди отреагировал резко и посоветовал Сиярто засунуть эти санкции куда подальше. Он также обвинил министра в том, что тот защищает собственные интересы, а не суверенитет Венгрии, а венгерские чиновники извлекают выгоду из дешевого подсанкционного сырья.