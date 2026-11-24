Президент Володимир Зеленський у вівторок, 24 листопада, зустрівся на Закарпатті з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Глава угорського уряду вперше з 2015 року відвідує Україну.

Він уперше приїжджає з візитом в Україну на посаді прем'єр-міністра, і це має бути доволі суттєва наша зустріч. Дуже важлива зустріч із точки зору і відносин із сусідом, і відносин із Євросоюзом", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що Україна робить все необхідне для відкриття кластерів у перемовинах щодо вступу у Євросоюз. За його словами, часто країна "робить більше, ніж інші країни", які вступили в ЄС.

"І також робимо все необхідне, щоб відносини з нашими сусідами ставали близькими, більш конструктивними. Зараз це є і з Угорщиною, і з Польщею, і з Румунією, і з Молдовою", - додав він.

Нагадаємо, вчора Мадяр у парламенті назвав Росію агресоркою, а Україну - жертвою.