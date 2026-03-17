Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Угорщина знову заступилася за РФ перед Європою: просить про поблажливість

03:55 17.03.2026 Вт
Від цього рішення безпосередньо залежить економіка Угорщини
aimg Никончук Анастасія
Фото: прапор Угорщини (GettyImages)

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь надіслав листа європейським комісарам із проханням призупинити дію тарифів і додаткових мит на імпорт добрив із Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Politico.

Причини звернення Угорщини

У листі Надь зазначив, що зростання світових цін на добрива і невизначеність із поставками, посилена війною в Ірані, створюють серйозні ризики для фермерів ЄС.

Міністр наголосив, що без тимчасового зниження мит до нуля Угорщина може зіткнутися з падінням врожайності та зростанням цін на продукти харчування.

Залежність від імпорту

Видання зазначає, що Угорщина виробляє тільки азотні добрива і повністю залежить від імпорту фосфорних і калійних добрив.

Обмеження на поставки з Росії та Білорусі ускладнюють планування сільськогосподарських робіт і збільшують витрати виробників.

Історичний контекст

Євросоюз посилив мита на добрива з Росії та Білорусі 2025 року після зростання імпорту, яке послідувало за повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Підвищення тарифів викликало побоювання, що Росія перенаправляє обмежені поставки газу на виробництво добрив для підтримки експортних доходів.

Поточна ситуація на ринку

У 2025 році російські поставки в ЄС становили близько 2 млрд євро, проте з початку 2026 року обсяги різко скоротилися через набуття чинності нових мит. Угорщина закликає тимчасово скасувати обмеження, щоб уникнути дефіциту добрив і підтримати стабільність аграрного сектора.

Нагадуємо, що угорська місія, яка проводила оцінку стану нафтопроводу "Дружба" в Києві, завершила свою роботу і повертається до Будапешта з підсумками, незважаючи на те, що прямий доступ до об'єкта був обмежений.

Зазначимо, що Туреччина, Азербайджан і три держави Центральної Азії мають намір домогтися скасування санкцій проти російського олігарха Алішера Усманова за допомогою прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

