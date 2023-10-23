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Угорщина знову заблокувала транш ЄС на військову допомогу Україні, - журналіст

Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу вкотре не змогли домовитись про виділення траншу у 500 млн євро з Європейського фонду миру для військової допомоги України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Він повідомив, що домовленість щодо восьмого траншу Україні у 500 млн євро з Європейського фонду миру вкотре не вдалось досягти через позицію Угорщини. 

Зазначимо, що раніше Угорщина блокувала це рішення, адже Україна внесла OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни.

"Угорський OTP Bank прибрали з чорного списку компаній, які продовжують працювати в Росії, але Будапешт хоче юридичних гарантій, що це рішення постійне", - написав Йозвяк.

Блокування траншу ЄС

Нагадаємо, що Угорщина регулярно блокувала виділення коштів на потреби України. Так, Будапешт з травня виступає проти виділення траншу ЄС у 500 млн євро.

При цьому глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що країна готова змінити свою думку, якщо Україна виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.

Зазначимо, що банк включили в цей список, адже він продовжив свою діяльність у Росії, попри повномасштабне вторгнення РФ, і фактично визнав так звані "Л/ДНР".

Нещодавно НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для OTP Bank, але Угорщина заявила, що це нібито "недостатній крок".

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