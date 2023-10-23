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Венгрия снова заблокировала транш ЕС на военную помощь Украине, - журналист

Фото: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли договориться о выделении транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

Он сообщил, что договоренность о восьмом транше Украины в 500 млн евро из Европейского фонда мира еще не удалось достичь из-за позиции Венгрии.

Напомним, что ранее Венгрия блокировала это решение, ведь Украина внесла OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

"Венгерский OTP Bank убрали из черного списка компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт хочет юридических гарантий, что это решение постоянное", - написал Йозвяк.

Блокировка транша ЕС

Напомним, что Венгрия регулярно блокировала выделение средств на нужды Украины. Так, Будапешт с мая выступает против выделения транша ЕС в 500 млн евро.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что страна готова изменить свое мнение, если Украина исключит венгерский банк OTP из списка международных спонсоров войны.

Отметим, что банк включили в этот список, ведь он продолжил свою деятельность в России, невзирая на полномасштабное вторжение РФ, и фактически признал так называемые "Л/ДНР".

Недавно НАПК приостановило статус международного спонсора войны для OTP Bank, но Венгрия заявила, что это якобы "недостаточный шаг".

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