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НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни: названо причину

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Четвер 13 квітня 2023 18:28
НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни: названо причину Фото: НАЗК внесло Xiaomi до списку міжнародних спонсорів війни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести китайську компанію Xiaomi Corporation до списку міжнародних спонсорів війни. Вона продовжує свою роботу у Росії, незважаючи на агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"НАЗК внесло китайську корпорацію Xiaomi Corporation до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що компанія не просто продовжила свою роботу в Росії після повномасштабного вторгнення, але і досі залишається лідером з продажу смартфонів у державі-терористі", - сказано в повідомленні агентства.

Там зазначають, що з 2018 року і до сьогодні китайська компанія є лідером з продажу в Росії. Вона має велику мережу офіційних магазинів на території країни-агресора.

При цьому, за даними НАЗК, поки росіяни завдавали ударів по Україні, Xiaomi збільшила свої поставки в Росію на 39% у третьому кварталі 2022 року.

"Зараз компанія активно відновлює набір персоналу у свої російські офіси і оголосила про офіційний старт продажів флагманських смартфонів. Це прямо свідчить про те, що Xiaomi Corporation спонсорує військову агресію Росії проти України", - додають в агентстві.

Тепер компанію внесуть до бази даних World-Check, яка здійснює облік осіб та організацій із підвищеним ризиком. Її використовують у всьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до списку спонсорів війни внесли також і банківську групу Raiffeisen Bank, яка продовжує роботу у Росії.

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