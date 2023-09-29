НАЗК призупинило статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank

Україна призупинила статус міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank і ще п'яти грецьких компаній-перевізників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що статус міжнародного спонсора війни призупинено для наступних компаній:

Dynacom Tankers Management (DTM);

Delta Tankers LTD;

Thenamaris Ships Management Inc;

Minerva Marine;

TMC Tankers LTD;

OTP Bank.

"Таке рішення прийнято за результатом переговорів між представниками Агентства та представниками компаній та урядів цих країн щодо припинення співпраці з Російською Федерацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер на порталі "Війна і санкції", у розділі "Міжнародні спонсори війни", ці 6 компаній матимуть тимчасово призупинений статус.

Що це може дати Україні

Агентство сподівається, що таке рішення призведе до розблокування Угорщиною 500 млн євро життєво необхідної військової допомоги ЄС для українського народу.

Також це має виключити можливість блокування Грецією майбутнього пакету санкцій ЄС, спрямованого на зменшення можливості Росії продовжувати війну.

"Агентство завжди відкрите до співпраці з міжнародним бізнесом та готове провести консультації щодо кроків, необхідних для виключення з переліку", - додали у НАЗК.

Ставлення Угорщини до статусу OTP Bank

У травні Національне агентство з питань запобігання корупції вирішило внести угорський OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

OTP входить до числа 50 найбільших банків Росії, а по низці напрямків входить до лідерів ринку. Згідно зі звітністю OTP Group за 2021 рік, чистий прибуток російського банку склав 37,6 млрд форинтів, або 7,6% від сукупного прибутку групи.

Майже одразу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешту буде важко домовитися з Європейським союзом про нові санкції проти Росії.

Пізніше Сійярто знову заявляв, що Угорщина продовжуватиме блокувати кошти Євросоюзу на військову допомогу Україні, якщо Україна не виключить угорський банк OTP зі списку міжнародних спонсорів війни.