Угорщина заявила про старт переговорів з Україною щодо прав угорців на Закарпатті

Нагадаємо, що за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана Угорщина неодноразово блокувала ключові рішення ЄС щодо України - гальмувала відкриття переговорних кластерів, 20-й пакет санкцій проти Росії та виділення кредиту на 90 млрд євро.

Під час парламентських слухань новий глава МЗС Угорщини Аніта Орбан визнала, що попередня влада часто блокувала рішення Євросоюзу не через принципову позицію, а з політичних мотивів: "Занадто часто Угорщина ставала перешкодою в процесі прийняття рішень у Європі. Ми використовували право вето не як крайній захід, а для політичного піару".

Ситуація змінилася після парламентських виборів 12 квітня 2026 року. Партія Мадяра "Тиса" здобула впевнену перемогу — 138 зі 199 місць у парламенті.

Після перемоги Мадяр заявив, що налагодження відносин з Україною є одним із пріоритетів його уряду, а наприкінці квітня запропонував Зеленському зустрітися у Береговому на початку червня.

Раніше ми також повідомляли що, Глава МЗС України Андрій Сибіга також провів переговори з міністеркою закордонних справ Угорщини Анітою Орбан і заявив про готовність відкрити “нову сторінку” у відносинах між країнами.

За його словами, Україна готова негайно перейти до взаємовигідного етапу співпраці.

Сторони домовилися провести експертні консультації вже цього тижня, знайти практичні рішення щодо питання угорської меншини в Закарпатській області та співпрацювати з новим урядом Угорщини з усіх напрямків двостороннього порядку денного, включно з темою нацменшин.