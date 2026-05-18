Венгрия заявила о старте переговоров с Украиной по правам венгров на Закарпатье

Напомним, что во времена премьер-министра Виктора Орбана Венгрия неоднократно блокировала ключевые решения ЕС по Украине - тормозила открытие переговорных кластеров, 20-й пакет санкций против России и выделение кредита на 90 млрд евро.

Во время парламентских слушаний новый глава МИД Венгрии Анита Орбан признала, что предыдущая власть часто блокировала решения Евросоюза не из-за принципиальной позиции, а по политическим мотивам: "Слишком часто Венгрия становилась препятствием в процессе принятия решений в Европе. Мы использовали право вето не как крайнюю меру, а для политического пиара".

Ситуация изменилась после парламентских выборов 12 апреля 2026 года. Партия Мадьяра "Тиса" одержала уверенную победу - 138 из 199 мест в парламенте.

После победы Мадьяр заявил, что налаживание отношений с Украиной является одним из приоритетов его правительства, а в конце апреля предложил Зеленскому встретиться в Береговом в начале июня.

Ранее мы также сообщали что, Глава МИД Украины Андрей Сибига также провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан и заявил о готовности открыть "новую страницу" в отношениях между странами.

По его словам, Украина готова немедленно перейти к взаимовыгодному этапу сотрудничества.

Стороны договорились провести экспертные консультации уже на этой неделе, найти практические решения по вопросу венгерского меньшинства в Закарпатской области и сотрудничать с новым правительством Венгрии по всем направлениям двусторонней повестки дня, включая тему нацменьшинств.