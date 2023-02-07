Угорщина запроваджує "суворий контроль" для українського зерна

Уряд Угорщини встановлює "суворі перевірки" якості та безпечності харчового ланцюга для зерна, яке надходить з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Угорщини.

"Угорський уряд захищає угорських виробників від бездіяльності Брюсселя, тому в нашій країні встановлюються суворі перевірки якості та безпечності харчового ланцюга для зерна, яке надходить з України", - заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Надь неодноразово наголосив, що угорські фермери можуть розраховувати лише на уряд Угорщини, адже, за його словами, Брюссель не чує голосу європейських фермерів.

"Ми не можемо допустити, щоб угорські фермери страждали через те, що коридор солідарності не працює належним чином", - додав міністр.

Він заявив, що Угорщина продовжуватиме надавати всю допомогу та підтримку, щоб зерно досягло місця призначення, споживачів в Африці та на Близькому Сході, проте він запровадить "дуже жорсткий контроль" якості зерна, яке надходить з України до Угорщини.

Міністр також торкнувся того факту, що Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та Болгарія не випадково звернулися до Єврокомісії з проханням вжити негайних заходів щодо обмеження імпорту зерна з України.