Угорщина запроваджує "суворий контроль" для українського зерна
Уряд Угорщини встановлює "суворі перевірки" якості та безпечності харчового ланцюга для зерна, яке надходить з України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства сільського господарства Угорщини.
"Угорський уряд захищає угорських виробників від бездіяльності Брюсселя, тому в нашій країні встановлюються суворі перевірки якості та безпечності харчового ланцюга для зерна, яке надходить з України", - заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.
Надь неодноразово наголосив, що угорські фермери можуть розраховувати лише на уряд Угорщини, адже, за його словами, Брюссель не чує голосу європейських фермерів.
"Ми не можемо допустити, щоб угорські фермери страждали через те, що коридор солідарності не працює належним чином", - додав міністр.
Він заявив, що Угорщина продовжуватиме надавати всю допомогу та підтримку, щоб зерно досягло місця призначення, споживачів в Африці та на Близькому Сході, проте він запровадить "дуже жорсткий контроль" якості зерна, яке надходить з України до Угорщини.
Міністр також торкнувся того факту, що Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та Болгарія не випадково звернулися до Єврокомісії з проханням вжити негайних заходів щодо обмеження імпорту зерна з України.
"Імпортні зернові культури, вирощені в набагато менш суворих умовах виробництва, знижують ціни, спричиняючи суттєву конкурентну позицію для фермерів у сусідніх з Україною країнах. Однак Брюссель не допомагає і продовжує нічого не робити для усунення невигідного конкурентного становища угорських фермерів", - заявив Надь.
Нагадаємо, в жовтні Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна.
До того ж на початку січня Угорщина запланувала виділити 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.