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Угорщина виділить 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки

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Понеділок 09 січня 2023 21:10
Угорщина виділить 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки Фото: Петер Сійярто, очільник МЗС Угорщини (flickr by U S Department of State)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина планує профінансувати відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, яку приводить видання Portfolio.

Сійярто пояснив, що Угорщина виділить близько 3,5 мільйона доларів для вивезення українського зерна до країн Африки. Міністр зазначив, що це частина своєї глобальної відповідальності.

"Угорщина і Демократична Республіка Конго зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів", - додав очільник МЗС Угорщини.

Сійярто знову закликав до діалогу, припинення вогню та переговорів.

Нагадаємо, що Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна. Це дозволить налагодити сухопутний маршрут для його постачання.

Кабінет міністрів виділив гуманітарну допомогу Судану, Ємену, Кенії та Нігерії. Голодуючим країнам надішлють пшеницю та кукурудзу.

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