Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (фото)

Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна. Це дозволить налагодити сухопутний маршрут для його постачання.

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - заявив міністр.

Цей термінал було побудовано у рекордно короткий термін. На цей час він є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. Сійярто повідомив, що його потужність становить один мільйон контейнерів на рік. Це вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.