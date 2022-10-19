ua ru
Ср, 19 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (фото)

Новость на русском →
Угорщина, Середа 19 жовтня 2022 17:16
Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (фото) Фото: Угорщина відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Угорщина на кордоні з Україною відкрила залізничний термінал для перевезення українського зерна. Це дозволить налагодити сухопутний маршрут для його постачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника МЗС Угорщини Петра Сійярто.

"Завдяки терміналу буде відкрито найшвидший і найефективніший маршрут для українського зерна з Феньєслітке до портів північної Адріатики, а завдяки цьому можна буде гарантувати безпеку постачання продовольства навіть у віддалені куточки світу", - заявив міністр.

Цей термінал було побудовано у рекордно короткий термін. На цей час він є найсучаснішим перевалочним терміналом на всьому континенті. Сійярто повідомив, що його потужність становить один мільйон контейнерів на рік. Це вдвічі більше від потужностей на кордоні між Білоруссю та Польщею.

Нагадаємо, що у червні Угорщина запропонувала новий варіант експорту українського зерна.

Нагадаємо, угоду щодо "зернового коридору", термін дії якого визначався до 22 листопада, продовжать і надалі. З початку дії ініціативи було експортовано понад 7,7 млн тонн української агропродукції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Війна в Україні
NEWS
Україна під атакою. Нова хвиля вибухів у Києві та регіонах: що відомо
Україна під атакою. Нова хвиля вибухів у Києві та регіонах: що відомо
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде