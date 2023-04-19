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Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів з України

Фото: Угорщина заборонила імпорт 25 агропродуктів з України (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Угорщина розширила перелік забороненої для імпорту сільськогосподарської продукції з України. Так, країна ввела обмеження проти 25 продуктів та зернових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Hirado.hu.

Відповідно до рішення уряду Угорщини, заборона поширюється на зернові культури, насіння ріпаку та соняшнику, борошно, олію, мед та деякі види м’яса. Обмеження триватимуть до 30 червня. В Угорщині пояснюють такі заходи захистом місцевих фермерів та споживачів.

При цьому країна не забороняє транзит продуктів з України, тобто їх можна буде переміщувати через Угорщину, проте відповідні органи будуть перевіряти їх на кордоні, за ними стежитимуть за допомогою електронних пристроїв і патрулів.

Перевізників, які порушують правила, можуть оштрафувати, а штраф може сягати навіть повної вартості вантажу.

Зазначимо, що Угорщина може продовжити заборону імпорту зерна з України після 30 червня.

Додамо, що заборону на імпорт зерна з України також ввела Польща, але дозволила транзит.

Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині та Румунії.

Детальніше про ситуацію з обмеженням постачання українського зерна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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