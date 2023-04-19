Венгрия запретила импорт 25 агропродуктов из Украины

Согласно решению правительства Венгрии, запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса. Ограничения продлятся до 30 июня. В Венгрии объясняют такие меры защитой местных фермеров и потребителей.

При этом страна не запрещает транзит продуктов из Украины, то есть их можно будет перемещать через Венгрию, однако соответствующие органы будут проверять их на границе, следить за ними с помощью электронных устройств и патрулей.

Перевозчиков, которые нарушают правила, могут оштрафовать, а штраф может достигать даже полной стоимости груза.

Отметим, что Венгрия может продлить запрет на импорт зерна из Украины после 30 июня.

Добавим, что запрет на импорт зерна из Украины также ввела Польша, но разрешила транзит.

Кроме того, о введении запретов на импорт думают в Словакии и Румынии.

Подробнее о ситуации с ограничением поставок украинского зерна - читайте в материале РБК-Украина.

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