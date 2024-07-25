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Угорщина взяла кредит на 1 млрд євро у банках Китаю, - Politico

Фото: Угорщина взяла кредит у Китаю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З рекордно високим державним боргом Будапешт все більше звертається до Пекіна за готівкою. Цієї весни Угорщина взяла кредит на 1 млрд євро у різних банках Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Угорщина позичила найбільшу позику, яку коли-небудь брав Будапешт -  1 мільярд євро - у трьох китайських банків цієї весни.

За даними урядового агентства Portfolio, кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Зокрема угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9 відсотка

 

Нагадаємо, що на початку місяця прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Китай, де зокрема зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Під час зустрічі він зазначив, що для угорців важливо, щоб Китай сприяв миру в усьому світі.

Ця поїздка стала однією з зупинок "Мирних ініціатив" Орбана. Зауважимо, що угорський прем'єр почав свою подорож з Києва. Там він планував зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Однією зі скандальних пропозицій угорського прем'єра для України було розглянути можливість одностороннього перемир'я, щоб розпочати переговори з РФ.

Після не зовсім вдалої подорожі до України Орбан поїхав до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Зокрема, Орбан запитував Путіна про "мирні ініціативи", припинення вогню, мирні переговори та післявоєнну систему європейської безпеки.

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