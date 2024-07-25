Напомним, что в начале месяца премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, где, в частности, встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире.

Эта поездка стала одной из остановок "Мирных инициатив" Орбана. Заметим, что венгерский премьер начал свое путешествие из Киева. Там он планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одним из скандальных предложений венгерского премьера для Украины было рассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы начать переговоры с РФ.

После не совсем удачного путешествия в Украину Орбан отправился в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, Орбан спрашивал Путина о "мирных инициативах", прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системе европейской безопасности.

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