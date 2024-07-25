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Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в банках Китая, - Politico

Фото: Венгрия взяла кредит у Китая (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С рекордно высоким государственным долгом Будапешт все больше обращается в Пекин за наличными. Нынешней весной Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в разных банках Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Венгрия ссудила наибольший заем, который когда-либо брал Будапешт - 1 миллиард евро - у трех китайских банков этой весной.

По данным правительственного агентства Portfolio, кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. В частности, соглашение поддерживает отношение государственного долга к ВВП на уровне 28,9 процента.

 

Напомним, что в начале месяца премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, где, в частности, встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире.

Эта поездка стала одной из остановок "Мирных инициатив" Орбана. Заметим, что венгерский премьер начал свое путешествие из Киева. Там он планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одним из скандальных предложений венгерского премьера для Украины было рассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы начать переговоры с РФ.

После не совсем удачного путешествия в Украину Орбан отправился в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, Орбан спрашивал Путина о "мирных инициативах", прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системе европейской безопасности.

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