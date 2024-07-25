Угорщина взяла кредит на 1 млрд євро у банках Китаю, - Politico

З рекордно високим державним боргом Будапешт все більше звертається до Пекіна за готівкою. Цієї весни Угорщина взяла кредит на 1 млрд євро у різних банках Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Угорщина позичила найбільшу позику, яку коли-небудь брав Будапешт - 1 мільярд євро - у трьох китайських банків цієї весни. Кредит, наданий Китайським банком розвитку, Експортно-імпортним банком Китаю та угорським відділенням Банку Китаю, був повністю використаний 19 квітня та за умовами має бути погашений протягом трьох років. Сам Будапешт про угоду не анонсував. Про це вперше повідомило в четвер угорське ділове видання Portfolio, потім підтвердило урядове агентство. За даними урядового агентства Portfolio, кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Зокрема угода підтримує відношення державного боргу до ВВП на рівні 28,9 відсотка