ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в банках Китая, - Politico

Венгрия, Четверг 25 июля 2024 20:44
UA EN RU
Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в банках Китая, - Politico Фото: Венгрия взяла кредит у Китая (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С рекордно высоким государственным долгом Будапешт все больше обращается в Пекин за наличными. Нынешней весной Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в разных банках Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Венгрия ссудила наибольший заем, который когда-либо брал Будапешт - 1 миллиард евро - у трех китайских банков этой весной.

Кредит, предоставленный Китайским банком развития, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским отделением Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и по условиям должен быть погашен в течение трех лет.

Сам Будапешт о сделке не анонсировал. Об этом в первый раз сообщило в четверг венгерское деловое издание Portfolio, затем подтвердило правительственное агентство.

По данным правительственного агентства Portfolio, кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. В частности, соглашение поддерживает отношение государственного долга к ВВП на уровне 28,9 процента.

Напомним, что в начале месяца премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай, где, в частности, встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

В ходе встречи он отметил, что для венгров важно, чтобы Китай способствовал миру во всем мире.

Эта поездка стала одной из остановок "Мирных инициатив" Орбана. Заметим, что венгерский премьер начал свое путешествие из Киева. Там он планировал встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Одним из скандальных предложений венгерского премьера для Украины было рассмотреть возможность одностороннего перемирия, чтобы начать переговоры с РФ.

После не совсем удачного путешествия в Украину Орбан отправился в Москву для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

В частности, Орбан спрашивал Путина о "мирных инициативах", прекращении огня, мирных переговорах и послевоенной системе европейской безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай Венгрия
NEWS
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
DAILY
Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Извилистая тропа мира. Где Израиль ищет поддержку и угрожает ли Ближнему Востоку еще одна война