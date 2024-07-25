Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в банках Китая, - Politico

С рекордно высоким государственным долгом Будапешт все больше обращается в Пекин за наличными. Нынешней весной Венгрия взяла кредит на 1 млрд евро в разных банках Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Венгрия ссудила наибольший заем, который когда-либо брал Будапешт - 1 миллиард евро - у трех китайских банков этой весной. Кредит, предоставленный Китайским банком развития, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским отделением Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и по условиям должен быть погашен в течение трех лет. Сам Будапешт о сделке не анонсировал. Об этом в первый раз сообщило в четверг венгерское деловое издание Portfolio, затем подтвердило правительственное агентство. По данным правительственного агентства Portfolio, кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. В частности, соглашение поддерживает отношение государственного долга к ВВП на уровне 28,9 процента.