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Угорщина влаштувала масштабну кадрову чистку в армії

Фото: міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Уряд Угорщини звільнив сотні високопоставлених військових лідерів під час наймасштабнішої реформи армії з моменту приєднання країни до Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, сьогодні В МЗС поговорили з послом Угорщини, та пояснили дипломату, що антиукраїнська риторика є абсолютно неприйнятною і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам.

Днями МЗС України викликало посла Угорщини на "відверту розмову" через нову скандальну заяву Орбана.

Нагадаємо, раніше Орбан заявляв про те, що Захід нібито розпочав нову "Холодну війну", а Угорщина планує перебувати у добрих відносинах із конкурентами західних країн.

Тоді українське МЗС наголосило, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

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