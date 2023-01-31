Венгрия устроила масштабную кадровую чистку в армии

Правительство Венгрии уволило сотни высокопоставленных военных лидеров во время самой масштабной реформы армии с момента присоединения страны к Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Напомним, сегодня В МИД поговорили с послом Венгрии, и объяснили дипломату, что антиукраинская риторика абсолютно неприемлема и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям.

На днях МИД Украины вызвал посла Венгрии на "откровенный разговор" из-за нового скандального заявления Орбана.

Напомним, ранее Орбан заявлял о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а Венгрия планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.

Тогда украинский МИД подчеркнул, что Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.

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