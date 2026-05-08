Угорщина вислала "крота" РФ з оточення Орбана, - ЗМІ

Деталі шпигунської діяльності та вислання

За інформацією видання, 36-річного третього секретаря посольства Росії Артура Сушкова змусили покинути Будапешт 4 травня 2026 року через діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Угорська влада ідентифікувала його як агента під прикриттям, який займався вербуванням інформаторів та збором розвідувальних даних у проурядових аналітичних центрах.

Спецслужби пропонували вислати дипломата ще в лютому 2026 року, проте уряд колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана блокував це рішення з політичних міркувань під час виборчої кампанії.

Операцію з видворення вдалося завершити лише після поразки Орбана на виборах, коли політичні перешкоди для роботи контррозвідки зникли.

Об'єкти інтересу та методи роботи

За даними розслідування, основними цілями Сушкова були установи, близькі до політичного директора прем'єра Балаша Орбана, зокрема Колегіум Матіаса Корвіна (MCC) та Угорський інститут міжнародних відносин.

Російський розвідник намагався отримати дані про внутрішню політику Угорщини, плани щодо проекту АЕС "Пакш-2", а також збирав інформацію про відносини Будапешта з Україною.

Для вербування агент використовував дорогі подарунки та обіцянку грошових винагород за передачу службових документів.

Крім того, розслідування виявило аудіозаписи, які свідчать про координацію дій міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з Сергієм Лавровим щодо блокування вступу України до ЄС.

Контекст та наслідки

Незважаючи на видворення Сушкова, у посольстві Росії в Будапешті залишаються десятки ідентифікованих офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям.

Експерти зазначають, що попередня влада Угорщини часто пом'якшувала заходи проти російських шпигунів, що робило країну привабливим майданчиком для ворожих операцій проти країн НАТО та Шенгенської зони.