Венгрия выслала "крота" РФ из окружения Орбана, - СМИ

Детали шпионской деятельности и высылки

По информации издания, 36-летнего третьего секретаря посольства России Артура Сушковазаставили покинуть Будапешт 4 мая 2026 года из-за деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

Венгерские власти идентифицировали его как агента под прикрытием, который занимался вербовкой информаторов и сбором разведывательных данных в проправительственных аналитических центрах.

Спецслужбы предлагали выслать дипломата еще в феврале 2026 года, однако правительство бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана блокировало это решение по политическим соображениям во время избирательной кампании.

Операцию по выдворению удалось завершить только после поражения Орбана на выборах, когда политические препятствия для работы контрразведки исчезли.

Объекты интереса и методы работы

По данным расследования, основными целями Сушкова были учреждения, близкие к политическому директору премьера Балаша Орбана, в частности Коллегиум Матиаса Корвина (MCC) и Венгерский институт международных отношений.

Российский разведчик пытался получить данные о внутренней политике Венгрии, планы по проекту АЭС "Пакш-2", а также собирал информацию об отношениях Будапешта с Украиной.

Для вербовки агент использовал дорогие подарки и обещание денежных вознаграждений за передачу служебных документов.

Кроме того, расследование выявило аудиозаписи, свидетельствующие о координации действий министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто с Сергеем Лавровым по блокированию вступления Украины в ЕС.

Контекст и последствия

Несмотря на выдворение Сушкова, в посольстве России в Будапеште остаются десятки идентифицированных офицеров разведки под дипломатическим прикрытием.

Эксперты отмечают, что предыдущая власть Венгрии часто смягчала меры против российских шпионов, что делало страну привлекательной площадкой для враждебных операций против стран НАТО и Шенгенской зоны.