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Угорщина вимагає виключити трьох осіб зі списку ЄС в 11-му пакеті санкцій, - журналіст

Фото: Угорщина вимагає виключити із списку трьох персон, внесених до 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Угорщина вимагає виключити із списку трьох персон, внесених до 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ через війну в Україні. Серед них - начальник Білоруської залізниці Володимир Морозов.

Про це заявив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, пише РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Тепер Угорщина хоче прибрати 3 людей із 72 запропонованих до санкцій за підрив суверенітету України. До трійки входить Володимир Морозов, начальник Білоруської залізниці", - написав він.

Як повідомлялось, у Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

Нагадаємо, раніше Угорщина зажадала, щоб голова московської церкви патріарх Кирило, який підтримав "військову спецоперацію" Путіна в Україні, було виключено зі списку 6 пакетів санкцій ЄС проти Росії. Пізніше стало відомо, що патріарха Кирила справді виключили із списку санкцій 6 пакета в останній момент.

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