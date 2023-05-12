Венгрия требует исключить трех человек из списка ЕС в 11-м пакете санкций, - журналист

Венгрия требует исключить из списка трех персон, внесенных в 11-й пакет санкций ЕС против РФ из-за войны в Украине. Среди них - начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Об этом заявил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

"Теперь Венгрия хочет убрать 3 человек из 72 предложенных к санкциям за подрыв суверенитета Украины. В тройку входит Владимир Морозов, начальник Белорусской железной дороги", - написал он.

Как сообщалось, в Европейском Союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Напомним, ранее Венгрия потребовала, чтобы глава московской церкви патриарх Кирилл, который поддержал "военную спецоперацию" Путина в Украине, был исключен из списка 6 пакета санкций ЕС против России. Позже стало известно, что патриарха Кирилла действительно исключили из санкционного списка 6 пакета в последний момент.