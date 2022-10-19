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Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна (фото)

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Венгрия, Среда 19 октября 2022 17:16
Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна (фото) Фото: Венгрия открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Венгрия на границе с Украиной открыла железнодорожный терминал для перевозки украинского зерна. Это позволит наладить сухопутный маршрут для его поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Венгрии Петра Сийярто.

"Благодаря терминалу будет открыт самый быстрый и эффективный маршрут для украинского зерна из Феньеслитке в порты северной Адриатики, а благодаря этому можно будет обеспечить безопасность поставок продовольствия даже в отдаленные уголки мира", - заявил министр.

Этот терминал был построен в рекордно короткие сроки. В настоящее время он является самым современным перевалочным терминалом по всему континенту. Сийярто сообщил, что его мощность составляет один миллион контейнеров в год. Это вдвое больше мощностей на границе между Беларусью и Польшей.

Напомним, что в июне Венгрия представила новый вариант экспорта украинского зерна.

Напомним, соглашение по "зерновому коридору" , срок действия которого определялся до 22 ноября, продлят и дальше. С начала действия инициативы было экспортировано более 7,7 млн. тонн украинской агропродукции.

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