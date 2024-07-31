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Угорщина спростила видачу віз для РФ. В Литві відреагували

Литва, Середа 31 липня 2024 21:59
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Угорщина спростила видачу віз для РФ. В Литві відреагували Фото: Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Угорщина спростила видачу віз для громадян Російської Федерації. Проте, навіть якщо це станеться у ЄС є невикористані способи обмежити в’їзд для росіян.

Про це заявив Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Міністр пояснив, що Литва вже звернулася до Єврокомісії з проханням оцінити рішення Угорщини, але виключила можливість односторонніх дій, підкресливши можливість регіонального тиску.

"Є можливості. Наприклад, я поки що говорю суто теоретично, (будь-яка) країна ЄС має право запросити консультацію щодо людей, які прибувають. У тому сенсі, що дозвіл на в'їзд до Шенгенської зони не надаватиметься автоматично, але щодо кожного з них відбуватимуться консультації з іншими державами-членами", – пояснив Ландсбергіс.

Він пояснив, що це дуже обмежить іншу сторону та обтяжить її бюрократичними процедурами.

"Але я просто хочу сказати, що є певні варіанти вирішення. Досі вони не використовувалися, тому що жодна держава так не робила", - додав глава МЗС.

Угорщина спростила умови в’їзду для росіян і білорусів

Зауважимо, що після візиту Віктора Орбана до Москви Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі. Будапешт включив громадян цих країн в програму так званої "національної карти", яку видають на 2 роки з можливістю продовження для тих, хто хоче працювати в Угорщині.

Видання RND назвало дії Угорщини провокаціями та підкреслило, що вони викликають невдоволення в ЄС, бо несуть загрозу безпеці.

На такі дії Угорщини у ЄС відреагували швидко. Голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер закликав вжити термінових заходів проти Угорщини за видачу віз РФ.

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Литва Угорщина Війна Росії проти України
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