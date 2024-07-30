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"Двері для шпигунів". У ЄС закликали вжити термінових заходів проти Угорщини за видачу віз РФ

Вівторок 30 липня 2024 09:55
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"Двері для шпигунів". У ЄС закликали вжити термінових заходів проти Угорщини за видачу віз РФ Фото: голова партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських туристів - це відчинені двері для шпигунів, і лідери ЄС мають вжити термінових контрзаходів.

Про це заявив голова найбільшої партії Європарламенту "Європейська народна партія" Манфред Вебер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає "серйозні побоювання щодо національної безпеки".

Вебер надіслав листа президенту Європейської ради Шарлю Мішелю з проханням порушити це питання на наступному саміті лідерів у жовтні.

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн, включно з Росією і Білоруссю, в'їжджати в Угорщину без перевірок безпеки та інших обмежень. Будапешт заявив, що багато хто з них будуватиме атомну електростанцію за російськими технологіями.

Вебер вважає, що необхідність нової імміграційної системи в Угорщині "сумнівна", і попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності та потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати до Угорщини за мінімального контролю, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

"Така політика також може полегшити росіянам пересування Шенгенською зоною в обхід обмежень, передбачених законодавством ЄС", - заявив він.

Він також закликав ЄС вжити суворих заходів для захисту цілісності Шенгенської зони, зменшити безпековий ризик і запобігти подібним ініціативам у майбутньому.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан викликав відповідну реакцію лідерів ЄС після візиту до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, нібито для посередництва в мирних переговорах між Росією та Україною.

Незважаючи на те, що Угорщина є головою ЄС до кінця року, лідери інших країн заявили, що Орбан не представляв їх у своїй поїздці. Багато країн відмовилися відправляти міністрів на зустрічі в Угорщині, які перенесли до Брюсселя.

Національні уряди ЄС мають право ухвалювати рішення про міграцію та дозволи на роботу. Володарі візи ЄС можуть вільно пересуватися Шенгенською зоною, яка включає 29 країн.

Санкції після початку війни в Україні не забороняють росіянам відвідувати ЄС, але російським авіакомпаніям заборонено літати до країн блоку, а сотні людей, пов'язаних із Кремлем, перебувають під заборонами на поїздки та заморожуванням активів.

Раніше німецьке видання Deutsche Welle повідомило, що Угорщина починає спрощувати видачу віз для громадян Росії та Білорусі.

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