Угорщина "без зайвого шуму" полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі.

Як повідомляється, після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої "національної карти". Дана картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Німецьке видання RND зазначає, що на європейському рівні спеціальна перевірка власників "національної карти" не проводиться, що вже викликало стурбованість у сусідів Угорщини. Також видання нагадує, що навесні угорський уряд оголосив, що очікує близько 65 000 заробітчан із сім'ями.

Євродепутат в інтерв'ю RND підкреслив, що дати дозвіл в'їжджати в країну ЄС без перевірки, коли влада РФ робить все можливе, щоб послабити Європу за допомогою гібридних атак - це неправильний шлях. Водночас він вважає неправильним "таврувати всіх російських громадян".