Венгрия упростила выдачу виз для РФ. В Литве отреагировали
Венгрия упростила выдачу виз для граждан Российской Федерации. Однако, даже если это произойдет у ЕС есть неиспользованные способы ограничить въезд для россиян.
Об этом заявил Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Министр пояснил, что Литва уже обратилась в Еврокомиссию с просьбой оценить решение Венгрии, но исключила возможность односторонних действий, подчеркнув возможность регионального давления.
"Есть возможности. Например, я пока что говорю чисто теоретически, (любая) страна ЕС имеет право запросить консультацию относительно прибывающих людей. В том смысле, что разрешение на въезд в Шенгенскую зону не будет предоставляться автоматически, но по каждому из них будут проходить консультации с другими государствами-членами", - пояснил Ландсбергис.
Он пояснил, что это очень ограничит другую сторону и обременит ее бюрократическими процедурами.
"Но я просто хочу сказать, что есть определенные варианты решения. До сих пор они не использовались, потому что ни одно государство так не делало", - добавил глава МИД.
Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов
Отметим, что после визита Виктора Орбана в Москву Венгрия упростила условия въезда для граждан России и Белоруссии. Будапешт включил граждан этих стран в программу так называемой национальной карты, которую выдают на 2 года с возможностью продления для тех, кто хочет работать в Венгрии.
Издание RND назвало действия Венгрии провокациями и подчеркнуло, что они вызывают недовольство в ЕС, поскольку несут угрозу безопасности.
На такие действия Венгрии в ЕС отреагировали быстро. Глава крупнейшей партии Европарламента "Европейская народная партия" Манфред Вебер призвал принять срочные меры против Венгрии за выдачу виз РФ.
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