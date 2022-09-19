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Угорщина ще розраховує на отримання 7,5 млрд євро від Єврокомісії

Фото: Угорщина ще розраховує на отримання 7,5 млрд євро від Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Угорщина розраховує отримати 7,5 млрд євро виплат від Європейської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Угорщини Юдіт Варгу.

Нагадаємо, що Комісія пропонувала заморозити до 65% виплат Угорщини за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС через порушення принципів верховенства права.

Варга зазначила, що переговорний процес між урядом Угорщини та Європейською комісією щодо виплат завершився 18 вересня.

За словами Варги, комісія встановила, що запропоновані заходи, подані угорським урядом, усувають побоювання, які змусили Комісію ініціювати процедуру висування таких умов.

"Угорщина ще не втратила кошти ЄС, і, судячи з рішення Комісії, прийнятого в неділю, ця небезпека навіть не є неминучою. Якщо угорський уряд виконає свої зобов'язання, процедуру обумовленості буде завершено до кінця року", - написала вона.

Міністр юстиції представила у парламенті пакет законів, який вносить поправки до законодавства щодо співробітництва з Європейським бюро боротьби з шахрайством OLAF та трастовими фондами громадських інтересів.

Вона додала, що рішення Комісії відкрило шлях для швидкого завершення переговорів про Фонд реконструкції та ресурси згуртування.

"За графіком вони будуть завершені до кінця року, щоб Угорщина могла увійти у 2023 без втрати коштів", - написала Варга.

Нагадаємо, Єврокомісія пропонувала значно урізати фінансування Угорщини.

Також у ЄС вважають Угорщину троянським конем через підтримку проросійських ідей та схилення на бік Кремля у війні проти України.

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