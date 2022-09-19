Венгрия еще рассчитывает на получение 7,5 млрд евро от Еврокомиссии

Напомним, что Комиссия предлагала заморозить до 65% выплат Венгрии по трем основным программам из фонда "сбалансированного развития" ЕС из-за нарушения принципов верховенства права.

Варга отметила, что переговорный процесс между правительством Венгрии и Европейской комиссией по поводу выплат завершился 18 сентября.

По словам Варги, комиссия установила, что предложенные меры, представленные венгерским правительством, устраняют опасения, которые заставили Комиссию инициировать процедуру выдвижения таких условий.

"Венгрия еще не потеряла средства ЕС, и, судя по решению Комиссии, принятому в воскресенье, эта опасность даже не является неминуемой. Если венгерское правительство выполнит свои обязательства, процедура обусловленности будет завершена до конца года", - написала она.

Министр юстиции представила в парламенте пакет законов, который вносит поправки в законодательство, касающееся сотрудничества с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством OLAF и трастовыми фондами общественных интересов.

Она добавила, что решение Комиссии открыло путь для быстрого завершения переговоров о Фонде реконструкции и ресурсах сплочения.

"По графику они будут завершены до конца года, чтобы Венгрия могла войти в 2023 год без потери средств", - написала Варга.