Орбан про вибори і національну стабільність

На мітингу в центрі Будапешта, приуроченому до національного свята, що відзначає революцію 1848 року проти габсбурзького панування, Орбан наголосив, що 12 квітня 2026 року угорські громадяни зіштовхнуться з одним із найсерйозніших політичних випробувань для його влади з моменту приходу до управління 2010 року.

Прем'єр-міністр позначив свій кабінет як захисника стабільності та миру, стверджуючи, що будь-які альтернативи становлять ризик втягнення країни в конфлікти. Він акцентував увагу на важливості національних інтересів і безпеки громадян.

Звинувачення на адресу України

Віктор Орбан також звинуватив Київ у втручанні в угорську виборчу кампанію.

За його словами, українська влада підтримує опозицію і впливає на Європейський Союз, прагнучи позбавити Орбана влади.

Причиною напруженості між Будапештом і Києвом стало блокування нафтопроводу "Дружба", який постачає російську нафту за зниженою ціною в Угорщину.

У зв'язку з цим Угорщина призупинила надання Україні пакета кредитів ЄС на 50 мільярдів євро до відновлення роботи трубопроводу.

Жорстка риторика Орбана

На мітингу прем'єр-міністр Угорщини звернувся безпосередньо до української сторони і президента Володимира Зеленського, підкресливши, що спроби шантажу і погрозами не залякають країну: "Ви це бачите, українці? Ви це бачите, Зеленський? Це тисячолітня угорська держава. Будьте розумними і припиніть це".

Орбан назвав майбутні вибори "вибором між миром і війною" і розкритикував Європейський Союз, називаючи його провоєнним блоком, який стимулює конфлікт в Україні через фінансову підтримку та обговорення можливого введення сухопутних військ.

Прем'єр-міністр також заявив, що угорські громадяни та їхні діти не повинні гинути за інтереси України, а повинні жити і розвивати країну.