Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС

В Угорщині назвали умову, за якої переговори про вступ України до ЄС можуть автоматично зупинитися.

Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

За словами міністерки, Київ і Будапешт досягли двосторонньої згоди щодо прав закарпатських угорців після кількох тижнів переговорів. Домовленості стосуються сфер освіти, державного управління, культури та використання національної символіки.

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"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна-ЄС щодо національних меншин", - сказала Орбан.

Умови продовження переговорів

Угода стала частиною першого переговорного кластера про фундаментальні права та демократію, який відкривають 15 червня. Документ містить так званий спільний орієнтир: якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу автоматично зупиниться.

Орбан підкреслила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є "фундаментальною умовою" євроінтеграції України.

Позиція Будапешта щодо вступу

Водночас угорська міністерка наголосила, що Будапешт більше не блокує початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Вона також підкреслила, що Угорщина підтримує виключно стандартний процес розширення ЄС, який базується на реальних реформах та результатах. Будь-які альтернативні формати членства для України угорська сторона не підтримує.