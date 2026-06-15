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Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС

13:45 15.06.2026 Пн
2 хв
Яку умову висунув Києву Будапешт?
aimg Валерій Ульяненко
Угорщина пригрозила зупинити переговори про вступ України до ЄС Фото: міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан (Getty Images)
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В Угорщині назвали умову, за якої переговори про вступ України до ЄС можуть автоматично зупинитися.

Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами міністерки, Київ і Будапешт досягли двосторонньої згоди щодо прав закарпатських угорців після кількох тижнів переговорів. Домовленості стосуються сфер освіти, державного управління, культури та використання національної символіки.

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"Великим досягненням минулого тижня стало те, що ця домовленість була включена до Плану дій Україна-ЄС щодо національних меншин", - сказала Орбан.

Умови продовження переговорів

Угода стала частиною першого переговорного кластера про фундаментальні права та демократію, який відкривають 15 червня. Документ містить так званий спільний орієнтир: якщо Україна не виконуватиме домовленості в повному обсязі, процес вступу автоматично зупиниться.

Орбан підкреслила, що для Угорщини виконання й імплементація домовленостей щодо прав меншин є "фундаментальною умовою" євроінтеграції України.

Позиція Будапешта щодо вступу

Водночас угорська міністерка наголосила, що Будапешт більше не блокує початок переговорів з Україною про вступ до Євросоюзу.

Вона також підкреслила, що Угорщина підтримує виключно стандартний процес розширення ЄС, який базується на реальних реформах та результатах. Будь-які альтернативні формати членства для України угорська сторона не підтримує.

Нагадаємо, нещодавно Київ і Будапешт провели переговори щодо питань національних меншин. Сторони домовилися й надалі працювати в межах раніше погодженого плану дій, при цьому частину зобов’язань Україна планує виконати вже до кінця цього року.

Крім того, Київ продовжує підготовку до можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра.

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