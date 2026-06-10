Зустріч Зеленського і Мадяра все ближче: у МЗС повідомили про позитивні сигнали

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера МЗС України Георгія Тихого під час брифінгу.

Підготовка зустрічі триває

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили роботу над організацією переговорів між президентом Володимиром Зеленським та главою угорського уряду Петером Мадяром.

"Ми працюємо над можливою зустріччю між президентом Зеленським і прем'єр-міністром Мадяром. Ми сподіваємося, що ця зустріч відбудеться найближчим часом. Я не буду розголошувати місце проведення або точний час, просто хочу підтвердити, що ми працюємо, і в нас є деякі позитивні сигнали щодо того, що ця зустріч може відбутися найближчим часом", - зазначив Тихий.

Чому виникають різні версії

Тихий також прокоментував численні повідомлення та припущення, які з'являються в Україні та Угорщині щодо можливої зустрічі лідерів двох держав.

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Він наголосив, що на етапі підготовки переговорів високого рівня можуть обговорюватися різні дати та майданчики проведення.

За його словами, інформація, яка звучить із різних джерел, не завжди відображає остаточні домовленості.

Плани можуть змінюватися в процесі підготовки, тому окремі заяви співрозмовників або джерел у Будапешті не слід сприймати як остаточні рішення.

На що розраховує Україна

Речник МЗС наголосив, що головним залишається досягнення остаточних домовленостей і проведення самої зустрічі.

Наразі українська сторона фіксує позитивні сигнали, які свідчать про можливість організації перемовин між Зеленським та Мадяром уже найближчим часом.

За словами Тихого, саме цей фактор є найбільш важливим на нинішньому етапі підготовки контактів на найвищому рівні.