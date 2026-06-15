Венгрия пригрозила остановить переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Венгрии назвали условие, при котором переговоры о вступлении Украины в ЕС могут автоматически остановиться.

Об этом заявила министр иностранных дел и торговли Венгрии Анита Орбан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

По словам министра, Киев и Будапешт достигли двустороннего согласия по поводу прав закарпатских венгров после нескольких недель переговоров. Договоренности касаются сфер образования, государственного управления, культуры и использования национальной символики.

Читайте также: Соглашение между Украиной и Венгрией по поводу нацменьшинства вступило в силу

"Большим достижением прошлой недели стало то, что эта договоренность была включена в План действий Украина-ЕС по национальным меньшинствам", - сказала Орбан.

Условия продолжения переговоров

Соглашение стало частью первого переговорного кластера о фундаментальных правах и демократии, который открывают 15 июня. Документ содержит так называемый общий ориентир: если Украина не будет выполнять договоренности в полном объеме, процесс вступления автоматически остановится.

Орбан подчеркнула, что для Венгрии выполнение и имплементация договоренностей по правам меньшинств является "фундаментальным условием" евроинтеграции Украины.

Позиция Будапешта по поводу вступления

В то же время венгерский министр подчеркнула, что Будапешт больше не блокирует начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Она также подчеркнула, что Венгрия поддерживает исключительно стандартный процесс расширения ЕС, который базируется на реальных реформах и результатах. Любые альтернативные форматы членства для Украины венгерская сторона не поддерживает.