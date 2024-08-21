Угорщина пояснила ЄС своє рішення спростити перетин кордону для росіян та білорусів

Уряд Угорщини надав пояснення Європейській комісії про своє рішення спростити перетин кордону для громадян Росії та Білорусі. Будапешт не бачить у цьому ніяких загроз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра у справах ЄС уряду Угорщини Яноша Бока, який у соцмережі Х опублікував лист на імʼя єврокомісара з внутрішніх справ Ілви Йоганссон.

У листі йдеться про те, що Угорщина буде застосовувати "таку саму міграційну та безпекову перевірку для заяв" росіян і білорусів на надання їм так званої Національної карти, "як і у випадку з іншими дозволами на проживання".

"Національна карта буде видаватися згідно з відповідною нормативною базою ЄС і з належним урахуванням можливих ризиків, пов'язаних з безпекою. У цьому сенсі угорське законодавство і практика, проти яких Комісія досі не заперечувала, не змінилися", - зазначається у листі.

Також угорський уряд наголосив, що й надалі приділятиме увагу "захисту своєї національної безпеки та безпеки Шенгенської зони в цілому".