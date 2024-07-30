Литва закликала ЄС відреагувати на рішення Угорщини спростити в'їзд росіянам

Литва звернулася до Єврокомісії зі скаргою на рішення Угорщини спростити процедуру в'їзду росіян та білорусів до країни. Такий крок може загрожувати безпеці всього Євросоюзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS .

За його словами, Литва була "неприємно здивована" чуткам у ЗМІ про те, що Угорщина спростила в'їзд білорусів та росіян, що дозволить їм вільно в'їжджати та переміщатися в межах Шенгенської зони.

"На думку Литви, цей крок Угорщини становить дуже серйозну загрозу безпеці Шенгенської зони та багатьох європейських країн, тому на нього необхідно відреагувати на рівні ЄС", - зазначив Ландсбергіс.

Він розповів, що Литва звернулася до Єврокомісії з проханням провести аналіз рішення Угорщини "з погляду єдності Шенгенської зони та запобігання загрозам для неї".

Міністр нагадав, що зараз велика кількість країн Євросоюзу стикається з російськими диверсіями.

"У той час як багато європейських країн шукають способи ефективного захисту від цих атак, Угорщина не тільки перешкоджає цим зусиллям, але й своїми діями сприяє або принаймні полегшує ворожі дії щодо безпеки європейських країн", - додав він.