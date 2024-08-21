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Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить пересечение границы для россиян и белорусов

Венгрия, Среда 21 августа 2024 20:50
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Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить пересечение границы для россиян и белорусов Фото: Венгрия объяснила ЕС свое решение упростить пересечение границы для россиян и белорусов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Венгрии предоставило объяснение Европейской комиссии о своем решении упростить пересечение границы для граждан России и Беларуси. Будапешт не видит в этом никаких угроз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ЕС правительства Венгрии Яноша Бока, которое в соцсети Х опубликовало письмо на имя еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йоганссон.

В письме говорится, что Венгрия будет применять "такую же миграционную и проверку безопасности для заявлений" россиян и белорусов на предоставление им так называемой Национальной карты, "как и в случае с другими видами на жительство".

"Национальная карта будет выдаваться согласно соответствующей нормативной базе ЕС и с должным учетом возможных рисков, связанных с безопасностью. В этом смысле венгерское законодательство и практика, против которых Комиссия до сих пор не возражала, не изменились", - отмечается в письме.

Также венгерское правительство подчеркнуло, что и дальше будет уделять внимание "защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом".

Что предшествовало

Напомним, недавно Венгрия включила граждан России и Беларуси в программу так называемой "национальной карты". Таким образом, россияне и белорусы, которые получают такую карту, не должны проходить специальную проверку при въезде в страну.

После такого решения Будапешта ряд стран обратились в Еврокомиссию с жалобой. В частности, министр иностранных дел Литвы заявил, что такой шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.

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